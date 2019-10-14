В акції "Ні капітуляції" взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомив після завершення акцій начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

"До управлінь поліції нікого не доставляли і жодних заборонених речей не вилучали. Службу у центрі Києва несли півтори тисячі правоохоронців. Загалом у першій ході вдало участь близько 6000 осіб, а в другій акції, що тривала на Майдані Незалежності і завершилася під Офісом Президента, було до 12000 учасників".

Поліцейські продовжують нести службу, адже забезпечуватимуть порядок під час футбольного матчу.

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