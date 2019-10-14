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14.10.19 21:36

В акції "Ні капітуляції" взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Масові заходи в центрі столиці відбулися без порушень. У марші брали участь близько 6000 осіб, в акції "Ні капітуляції" - до 12 000 осіб.

Про це повідомив після завершення акцій начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

"До управлінь поліції нікого не доставляли і жодних заборонених речей не вилучали. Службу у центрі Києва несли півтори тисячі правоохоронців. Загалом у першій ході вдало участь близько 6000 осіб, а в другій акції, що тривала на Майдані Незалежності і завершилася під Офісом Президента, було до 12000 учасників". 

Поліцейські продовжують нести службу, адже забезпечуватимуть порядок під час футбольного матчу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даємо владі 10 днів, - Білецький про вимоги учасників акції "Ні капітуляції"

В акції Ні капітуляції взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція 01
В акції Ні капітуляції взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція 02
В акції Ні капітуляції взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція 03
В акції Ні капітуляції взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція 04
В акції Ні капітуляції взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція 05

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