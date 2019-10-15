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15.10.19 09:35

"Марків=Україна", "Італіє, почуй" та "Чесний суд Марківу": марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця. ФОТОрепортаж

У Києві, 14 жовтня, відбулася акція з вимогою справедливого суду для українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала Юлія Бабич, передає Цензор.НЕТ.

"Хода на підтримку необґрунтовано засудженого в Італії нашого воїна, нацгвардійця, захисника України Віталія Марківа! Марків - це Україна! Україна - це Марків! Це неподільно... Ми всі єдине ціле, і маємо боротись за кожне вільне попри всі ґрати серце, що б'ється вдалині в грудях безпідставно засудженого українця, а тим паче захисника! Вільному - воля!" - розповіла Бабич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція Києва долучилася до акції #FreeMarkiv. ФОТО

Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 01
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 02
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 03
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 04
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 05
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 06
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 07
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 08
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 09
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 10
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 11
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 12
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 13
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 14
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 15
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 16
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 17
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 18
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 19
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 20
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 21
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 22
Марків=Україна, Італіє, почуй та Чесний суд Марківу: марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця 23

Як відомо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

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