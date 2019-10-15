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15.10.19 14:56

"Контрабанда тижня": на кордоні з Польщею у б/в автомобілях, які перевозили автовози, виявили мішки з новим одягом і харчовими добавками. ФОТО

У пункті пропуску "Краковець" у багажних відділеннях легкових автомобілів, що перевозилися автовозами, було виявлено ​​новий одяг різних торгових марок і харчові добавки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Державної митної служби Максим Нефьодов

"Контрабанда тижня… не можу без якоїсь щотижневої рубрики. Ну, буду вам скидувати інфу про найдивніші затримання, які відбуваються. Одразу скажу, що провину, звісно, визначить суд, але показуємо, що ми спіймали", - написав він.

Контрабанда тижня: на кордоні з Польщею у б/в автомобілях, які перевозили автовози, виявили мішки з новим одягом і харчовими добавками 01

Так, за словами Нефьодова, близько 1:00 ночі 10.10.2019 на "Краковець" заїхали два автовози "Рено" та "Сканія", які перевозили б.в легкові авто: "Щось пішло не так, незважаючи на ніч, їх доглянули - і в багажних відділеннях було виявлено новий одяг різних торгових марок та харчові добавки".

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Контрабанда тижня: на кордоні з Польщею у б/в автомобілях, які перевозили автовози, виявили мішки з новим одягом і харчовими добавками 02

"Креативно, але не пройшло. Товар вилучено, протокол складено", - додав глава Держмитниці.

Контрабанда тижня: на кордоні з Польщею у б/в автомобілях, які перевозили автовози, виявили мішки з новим одягом і харчовими добавками 03
Фото: Нефьодов/Facebook

Контрабанда тижня: на кордоні з Польщею у б/в автомобілях, які перевозили автовози, виявили мішки з новим одягом і харчовими добавками 04

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