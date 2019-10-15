Верховний суд РФ залишив без змін вирок українським політв'язням Дудці і Бессарабову. ФОТО

Про це повідомляє в Facebook журналістка Вікторія Івлєва, передає Цензор.НЕТ.

"4 склад колегії Верховного суду Росії в складі суддів Сабурова, Таратути та Горностаєвої залишив без зміни вирок Володимиру Дудці й Олексію Бессарабову - по 14 років колонії", - йдеться в повідомленні.

За словами Івлєва, радилася колегія майже годину.

"Вирок залишили без зміни. 14 років колоній суворого режиму і штрафи. Віри в правосуддя немає. Ось вона, ціна невизнання провини і не співпраці зі слідством .... ціна цього - життя", - написав син Дудки Ілля.

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Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року. 4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.



