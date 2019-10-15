За два тижні громадяни здали в поліцію 3,2 тис. одиниць зброї і більш ніж 204 тис. боєприпасів. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Тільки за два тижні місячника громадяни добровільно здали до підрозділів Національної поліції України 3273 одиниці зброї. Зокрема, це нарізна зброя армійських зразків (552 одиниці), нарізна мисливська (189), гладкоствольна мисливська (2019), холодна (335) і саморобна ( 118). Водночас із загальної кількості зданої вогнепальної зброї понад тисяча одиниць перебували в незаконному обігу", - повідомили в поліції.

Зокрема, в Донецькій області житель с. Верхньоторецьке видав Авдіївським поліцейським 7 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, гранати Ф-1 і 45 патронів, які знайшов у залишеному сусідському будинку в прифронтовій зоні.

"Крім того, громадяни здали 204,3 тис. одиниць боєприпасів до різної зброї, а також вибухових матеріалів та пристроїв. Серед зданих вибухонебезпечних предметів - 255 гранат, 373 снаряди, 43 запали, 56 мін і 11 вибухових пристроїв", - додали в поліції.

У результаті від кримінальної відповідальності звільнено 392 особи.

Нагадаємо, 1 жовтня стартував місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Громадяни, які здадуть у поліцію зброю, що зберігалася незаконно, будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

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