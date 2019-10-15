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15.10.19 18:04

Двом 19-річним хлопцям, які підпалили кафе на Хрещатику, повідомлено про підозру, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Київська місцева прокуратура №6 спільно зі слідчими Печерського УП ГУ ПП в м.Києві встановила зловмисників, які в травні 2019 за допомогою "коктейлю Молотова" підпалили кафе в центрі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури м.Києва.

"Згадані особи в ніч на 14 травня 2019 приїхали в центральну частину міста Київ і підійшовши до кафе, розташованого на вул. Хрещатик, розбили скло вхідних дверей закладу, і жбурнули підпалену пляшку з легкозаймистою речовиною всередину приміщення, внаслідок чого почалася пожежа. Після вчинення цих дій зловмисники з місця скоєння злочину утекли, завдавши власнику закладу матеріальну шкоду у великих розмірах", - говориться в повідомленні.

За результатами досудового слідства встановлено причетність до цього правопорушення двох 19-річних хлопців.

Зараз цим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Мотиви скоєння ними кримінального злочину встановлюються.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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Двом 19-річним хлопцям, які підпалили кафе на Хрещатику, повідомлено про підозру, - прокуратура 01
Двом 19-річним хлопцям, які підпалили кафе на Хрещатику, повідомлено про підозру, - прокуратура 02
Двом 19-річним хлопцям, які підпалили кафе на Хрещатику, повідомлено про підозру, - прокуратура 03
Двом 19-річним хлопцям, які підпалили кафе на Хрещатику, повідомлено про підозру, - прокуратура 04

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