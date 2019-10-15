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15.10.19 18:41

Чиновника державної виконавчої служби затримали під час одержання хабаря в Дніпрі, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала на хабарі чиновника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Дніпра.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав гроші від жителя обласного центру. За неправомірну вигоду держслужбовець обіцяв чоловікові реалізувати рішення суду про зняття арешту з його квартири.

Правоохоронці затримали зловмисника в робочому кабінеті під час одержання хабаря. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. Ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України.

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Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Викриття протиправної діяльності чиновника проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області".

Чиновника державної виконавчої служби затримали під час одержання хабаря в Дніпрі, - СБУ 01
Чиновника державної виконавчої служби затримали під час одержання хабаря в Дніпрі, - СБУ 02

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