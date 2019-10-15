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15.10.19 19:08

Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Луцьку розпочав свою роботу центр реабілітації учасників бойових дій.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, центр функціонуватиме при КП "Луцький центр первинної медичної допомоги".

Зазначається, що на будівництво медичного закладу витрачено близько 17 млн ​​гривень, з яких 5 млн - кошти міського бюджету. Це єдиний центр, заснований на базі міської комунальної власності.

Зараз у центрі підібрано персонал, тому є надія, що крім міської влади, його фінансово підтримуватимуть Міністерство у справах ветеранів України та Національна служба здоров'я України.

Повідомляється, що реабілітаційний центр учасників бойових дій - один із найкращих в Україні з сучасним обладнанням, у ньому надаватиметься фізіологічна і психологічна реабілітація, гідромасажні ванни і басейн для витяжки хребта, циркулярні душі, душ Шарко, денний стаціонар, різні кімнати для занять на тренажерах, які допоможуть реабілітуватися в разі порушення опорно-рухового апарату, соляна кімната і фітобар.

"Щоб потрапити на реабілітацію в центр, хлопці мають пред'явити посвідчення учасника бойових дій, - каже завідувач відділенням-керівник центру реабілітації учасників бойових дій Юрій Дубина. - учасники бойових дій з міста Луцька обслуговуються в першу чергу і безкоштовно. Інші - за рахунок територіальних громад, де проживають, або за свій рахунок".

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Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 01
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 02
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 03
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 04
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 05

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Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 06
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 07
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 08
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 09
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 10
Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 11

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Центр реабілітації учасників бойових дій відкрили в Луцьку, - міськрада 12
Фото: lutskrada.gov.ua

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