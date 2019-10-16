Міністри України та Франції обговорили реалізацію спільних проєктів і можливість взаємовизнання водійських посвідчень, - МВС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Україну та Францію зв’язують багато програм і я маю відмітити високу компетенцію наших французьких колег. Приємно зазначити, що один із найбільших діючих проєктів з французькою компанією Airbus - щодо поставки гелікоптерів для авіаційної системи МВС, успішно розвивається", - сказав Арсен Аваков.

Сторони також обговорили співробітництво щодо спільного виробництва патрульних катерів для прикордонників.

"Ми отримали пропозицію від французької компанії Ocea щодо поставок патрульних катерів для Державної прикордонної служби України, і при цьому важливе саме спільне виробництво таких катерів", - сказав Арсен Аваков.

Французька сторона запевнила, що розуміє важливість локалізації виробництва для України:

"Сподіваємося, що вже найближчим часом підпишемо Меморандум про взаєморозуміння у цьому проєкті", - сказав Жан-Батіст Джеббарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання України обговорюватиметься під час зустрічі керівників МЗС країн ЄС, - МЗС Франції

Аваков також наголосив на важливості якнайшвидшого розгляду питання про взаємовизнання водійських посвідчень:

"Ми хотіли б підписати угоду про взаємне визнання водійських посвідчень. Маємо такі угоди з низкою країн ЄС, зокрема з Італією та Іспанією. І в наступному місяці підпишемо з Великою Британією, тому вважаю, що така угода з Францією буде актуальна", - сказав міністр внутрішніх справ України.

Своєю чергою, французька сторона відмітила конструктивну атмосферу співробітництва з Україно та запевнила, що зробить усе можливе для ефективної роботи щодо всіх транспортних програмам.



Фото: сайт МВС

Нагадаємо, Україна та Франція планують спільно виробляти патрульні катери для прикордонників.

Крім того, У 2019 році авіаційну систему МВС України поповнять п’ять нових гелікоптерів.

Також Україна і Франція домовляться про взаємний обмін водійських посвідчень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звернувся до Макрона з проханням продовжити пошуки українських моряків із затонулого в Атлантиці судна Bourbon Rhode