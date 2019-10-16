22-річний киянин зберігав удома сім мільйонів фальшивих гривень, - прокуратура. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури м.Києва.

Як встановили правоохоронці, молодик розмістив на сайті miniaylo.finance.ua оголошення про купівлю іноземної валюти, на яке відреагував потерпілий.

Під час зустрічі в автомобілі підозрюваного потерпілий продемонстрував наявність 15 000 доларів США для обміну. Проте, коли шахрай передав йому гривні, чоловік виявив, що грошові купюри несправжні. У зв’язку із чим обмін не відбувся, а афериста затримали по гарячих слідах.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": У Києві затримано афериста, який під час обміну валюти збував громадянам фальшиві купюри, - Нацполіція. ФОТО

У результаті проведених обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили близько 7 мільйонів фальшивих грошей та устаткування для їхнього виготовлення.



Фото: сайт прокуратури м.Києва

За цим фактом зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчі дії тривають. Наразі встановлюються особи можливих учасників злочину та аналогічні епізоди в інших районах столиці.