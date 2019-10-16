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16.10.19 12:03

Зеленський зустрівся із президентом Латвії Левітсом. ФОТОрепортаж

Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського, який перебуває з офіційним візитом у Латвійській Республіці, з Президентом Латвії Егілсом Левітсом.

Зеленський зустрівся із президентом Латвії Левітсом. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Офіційна церемонія зустрічі відбулася біля Ризького замку – резиденції Президента Латвійської Республіки.

Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Латвійської Республіки.

Після завершення зустрічі відбудуться переговори української та латвійської делегацій під головуванням президентів двох країн.

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За результатами зустрічі заплановане спілкування Володимира Зеленського та Егілса Левітса з представниками засобів масової інформації.

Зеленський зустрівся із президентом Латвії Левітсом 01
Зеленський зустрівся із президентом Латвії Левітсом 02
Зеленський зустрівся із президентом Латвії Левітсом 03
Зеленський зустрівся із президентом Латвії Левітсом 04
Зеленський зустрівся із президентом Латвії Левітсом 05
Зеленський зустрівся із президентом Латвії Левітсом 06
Зеленський зустрівся із президентом Латвії Левітсом 07
Фото офісу Президента

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