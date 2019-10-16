Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
16.10.19 15:41

Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба. ДОКУМЕНТ

У Дніпрі триває розгляд зі справою щодо реконструкції центрального автомобільного моста через однойменну річку.

Сьогодні, 16 жовтня, стало відомо, що  підряднику реконструкції Михайлу Беккеру дозволили покинути Україну. Про це розповів на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук" адвокат компанії "Barristers" Костянтин Глоба, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні готовий анонсувати чергову перемогу у справі мостобудівника Беккера. Шляхом звернення до ЄСПЛ за правилом № 39, за яким вже розпочата комунікація з урядом України та звернення з Клопотанням в порядку ст. 201 КПК України сторона захисту довела відсутність низки ризиків, на яких наполягала прокуратура і необхідність надання належної медичної допомоги.
Наразі отримано Ухвалу суду, яка дозволяє Беккеру виїхати на лікування.

PS: Міст стоїть, а справа поступово "розвалюється", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд звільнив мостобудівника Беккера з СІЗО. ФОТО

Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба 01
Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба 02
Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба 03
Суд дозволив мостобудівнику Беккеру виїхати на лікування за кордон, - адвокат Глоба 04

Раніше повідомлялося, що дніпровський Апеляційний суд частково прийняв аргументи захисту, і знизив заставу за звільнення з 40 мільйонів гривень до 2 мільйонів 7 тисяч гривень. При цьому сторона захисту заявляла, що їх підзахисному необхідно буде залишити країну, бо у нього була заздалегідь запланована операція в Ізраїлі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100