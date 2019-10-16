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16.10.19 21:36

Пропозиція квитків на "Квартал", "негативна хвиля проти нач сбу" і побоювання випускати "сирих" депутатів на "складні ефіри", - день роботи ВР 16 жовтня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 жовтня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Рада сьогодні прийняла законопроєкт Зеленського про судову реформу.

Також парламентарії підтримали в другому читанні законопроєкт про покарання нардепів за прогули.

День роботи Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 01

Пленарне засідання Верховної Ради, 16 жовтня.

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 02

Вадим Івченко ("Батьківщина", крайній зліва) розважає колег зі СН захоплюючою розповіддю.

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 03

Перекус в залі от Лани Булах зі "СН"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 04

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 05


Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 06

Валерій Божик зі "СН" веде переписку на своєму телефоні - "у нас негативна хвиля проти нового нач сбу"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 07

Текст переписки: "Повірте, ми всі зацікавлені у найкращому результаті. Тому випускати сирого, невиговореного депутата в складний ефір - неправильно і матиме погані наслідки для всіх.

 
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 08

Віктор Медведчук і Юрій Бойко


Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 09

Перший віце-спікер Руслан Стефанчук в оточенні колег

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 10

Спікер Дмитро Разумков з колегою

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 11
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 12
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 13

Спікер Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук та Ірина Венедиктова

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 14

Нарада фракції "Європейської солідарності"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 15

Жан Беленюк зі "СН"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 16
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 17
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 18

Консультації в президії

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 19
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 20

Михайло Радуцький і Богдан Яременко зі "СН"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 21
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 22

Ірина Венедиктова зі "СН" і Олександр Фельдман з ОПЗЖ

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 23

Привітання Юлії Тимошенко й Івана Кириленка

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 24

Ірина Венедиктова і Давид Арахамія

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 25

Сергій Соболєв з "Батьківщини"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 26
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 27

Пропозиція квитків на "Квартал"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 28
Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 29

Галина Янченко і Сергій Бабак зі "СН"

Пропозиція квитків на Квартал, негативна хвиля проти нач сбу і побоювання випускати сирих депутатів на складні ефіри, - день роботи ВР 16 жовтня 30

Фото: Цензор.НЕТ

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