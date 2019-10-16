Податкова міліція викрила схему, за якою ввозилися в Україну і продавалися на її території неякісні ветеринарні препарати. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операції "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва були встановлені посадові особи низки підприємств, які здійснювали імпорт неякісних ветеринарних засобів за заниженою митною вартістю, не сплачуючи при цьому митні платежі в повному розмірі.

Надалі незаконно імпортовані препарати поставляли підприємствам реального сектора економіки за ринковою вартістю. При цьому з метою ухилення від сплати податків і завищення витрат підконтрольних підприємств фігуранти документально оформляли безтоварні операції з купівлі товарів/послуг у фіктивних підприємств, внаслідок чого занизили ПДВ на суму понад 5,2 млн грн.

У зв'язку з тим, що згадані препарати не відповідали вимогам якості, поставки на адресу одного відомого клієнта було припинено. Однак фігуранти знайшли інших співучасників, яким реалізували неліквідний товар без документального оформлення. Останні його перепаковували і реалізовували на адресу згаданого клієнта як свою продукцію.

На підставі постанови суду проведено обшук на території Київської області в приміщенні, яке фігуранти використовували як склад. За результатами обшуку з незаконного обігу вилучено близько 1 тис. літрів ветеринарних препаратів, близько 810 літрів добавок у корми для птахів, обладнання, за допомогою якого здійснювалося перепакування, підроблені етикетки на пляшки з продукцією, підроблену фасувальну тару, харчові барвники, вимірювальні склянки.

Вилучені ТМЦ загальною вартістю близько 3 млн гривень передано на зберігання.

Триває слідство.

























