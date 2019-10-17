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17.10.19 11:54

СЦКК зафіксував наслідки обстрілу Авдіївки російськими найманцями. ФОТОрепортаж

Два будинки у прифронтовій Авдіївці пошкоджені внаслідок обстрілу з боку окупантів РФ 16 жовтня.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Незаконні збройні формування здійснили обстріл із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82-мм.

Групою спостереження "Авдіївка" української сторони СЦКК за фактом обстрілу міста Авдіївки здійснено фотофіксацію будинків 1 і 22 на вулиці Лісна.

Зафіксовано, що в будинку №1 від розриву мінометних мін калібру 82 мм було пошкоджено дах сараю, паркан будинку і лічильник електроенергії, а в будинку №22 - дах гаража, вибито вибуховою хвилею вікна в житловій будівлі та сараї, а за 30 метрів від гаража виявлено ​​вирву від міни калібру 82 мм.

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СЦКК зафіксував наслідки обстрілу Авдіївки російськими найманцями 01
СЦКК зафіксував наслідки обстрілу Авдіївки російськими найманцями 02
СЦКК зафіксував наслідки обстрілу Авдіївки російськими найманцями 03
СЦКК зафіксував наслідки обстрілу Авдіївки російськими найманцями 04


СЦКК зафіксував наслідки обстрілу Авдіївки російськими найманцями 05

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