Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Дружина Президента оглянула класи, поспілкувалася з учнями та педагогами й розписалася у Книзі почесних гостей.
Після відвідання Ризької української школи перша леді приєдналася до Президента України та взяла участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку й зустрічі з представниками української громади Латвії.
Володимир та Олена Зеленські також відвідали Музей окупації Латвії та разом з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом і першою леді Латвії Андрою Левітою вшанували пам’ять загиблих за незалежність цієї країни, поклавши квіти до Монумента Свободи.