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17.10.19 12:17

Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП. ФОТОрепортаж

Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського в Латвію перша леді Олена Зеленська разом з віцепрем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою відвідала Ризьку українську середню школу - єдиний навчальний заклад Латвії, у якому викладають повний курс української мови на професійному рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Дружина Президента оглянула класи, поспілкувалася з учнями та педагогами й розписалася у Книзі почесних гостей.

Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП 01

Після відвідання Ризької української школи перша леді приєдналася до Президента України та взяла участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку й зустрічі з представниками української громади Латвії.

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Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП 02

Володимир та Олена Зеленські також відвідали Музей окупації Латвії та разом з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом і першою леді Латвії Андрою Левітою вшанували пам’ять загиблих за незалежність цієї країни, поклавши квіти до Монумента Свободи.

Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП 03
Олена Зеленська відвідала українську школу в Ризі і зустрілася з представниками української громади, - ОП 04
Фото: Офіс Президента

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