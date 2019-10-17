Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Командування Військово-Морських Сил ЗС України.

Основна мета заходу - ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО, підвищення рівня сумісності між підрозділами Збройних Сил України та підрозділами охорони Королівських Військово-Повітряних Сил Великої Британії.

Українські військові у складі підрозділів морської піхоти, морської авіації та підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України під керівництвом британських інструкторів перейматимуть досвід провідних країн світу, щодо впровадження стандартів Північноатлантичного Альянсу.

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Навчання триватимуть протягом дев’яти днів та охоплюватиме теоретичну і практичну частини, під час яких учасників ознайомлять з організацією охорони і оборони аеродромів та проведуть практичні заняття на базі військового аеродрому на Миколаївщині.

Важливо зауважити, що українсько-британське навчання Warrior Watcher-2019 проводиться вперше, а його формат розроблено з урахуванням сучасних викликів та загроз у безпеці.





Фото: сайт Міноборони