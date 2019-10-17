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17.10.19 12:40

Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві. ФОТОрепортаж

У Миколаєві розпочалися українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019, які відбуваються за участю представників Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України та Збройних Сил Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Командування Військово-Морських Сил ЗС України.

Основна мета заходу - ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО, підвищення рівня сумісності між підрозділами Збройних Сил України та підрозділами охорони Королівських Військово-Повітряних Сил Великої Британії.

Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві 01

Українські військові у складі підрозділів морської піхоти, морської авіації та підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України під керівництвом британських інструкторів перейматимуть досвід провідних країн світу, щодо впровадження стандартів Північноатлантичного Альянсу.

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Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві 02

Навчання триватимуть протягом дев’яти днів та охоплюватиме теоретичну і практичну частини, під час яких учасників ознайомлять з організацією охорони і оборони аеродромів та проведуть практичні заняття на базі військового аеродрому на Миколаївщині.

Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві 03

Важливо зауважити, що українсько-британське навчання Warrior Watcher-2019 проводиться вперше, а його формат розроблено з урахуванням сучасних викликів та загроз у безпеці.

Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві 04
Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві 05
Фото: сайт Міноборони

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