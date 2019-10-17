Українсько-британські навчання Warrior Watcher-2019 стартували в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Командування Військово-Морських Сил ЗС України.
Основна мета заходу - ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО, підвищення рівня сумісності між підрозділами Збройних Сил України та підрозділами охорони Королівських Військово-Повітряних Сил Великої Британії.
Українські військові у складі підрозділів морської піхоти, морської авіації та підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України під керівництвом британських інструкторів перейматимуть досвід провідних країн світу, щодо впровадження стандартів Північноатлантичного Альянсу.
Навчання триватимуть протягом дев’яти днів та охоплюватиме теоретичну і практичну частини, під час яких учасників ознайомлять з організацією охорони і оборони аеродромів та проведуть практичні заняття на базі військового аеродрому на Миколаївщині.
Важливо зауважити, що українсько-британське навчання Warrior Watcher-2019 проводиться вперше, а його формат розроблено з урахуванням сучасних викликів та загроз у безпеці.