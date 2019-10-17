Власника мережі інтернет-магазинів із продажу наркотиків затримано в Києві з "товаром" на 10,5 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Правопорушника було затримано, коли він одержав посилку в одному з відділень пошти. Оглянувши відправлення, ми виявили і вилучили 7 кілограмів амфетаміну та 10 кілограмів психотропу. Крім того, під час огляду 14 поштових відправлень, які напередодні він відправляв, виявлено та вилучено 500 грамів суцвіть канабісу, 81 таблетку "екстазі", 500 грамів амфетаміну, 700 грамів PVP і 301 штуку марок ЛСД. Вартість вилучених речовин за цінами "чорного ринку" становить понад 10,5 млн гривень", - розповіли в поліції.

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Зловмисник відправляв пакети з психотропами під виглядом торгового бренду, куди вкладав рекламні картки, магнітики з логотипами магазину.

Поліцейські з'ясували, що збут заборонених речовин у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Суми проходив через так звані "закладки". "Наркоділка", 1991 року народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

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"Проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та розповсюдження наркотиків. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначили в поліції.