"Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР" і обійми Суркіса з Кожем'якіним, - день роботи депутатів 17 жовтня. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Привітання Григорія Суркіса з ОПЗЖ. Поруч Михайло Папієв

Суркіс з колегою

Вітання Суркіса

Діалог та обійми Андрія Кожем'якіна з "Батьківщини" і Григорія Суркіса з ОПЗЖ





Найстаріший депутат ВР - Юлій Іоффе

Фракція "Європейської солідарності"

Депутати спілкуються зі спікером Разумковим

Андрій Осадчук з "Голосу"





Нарада депутатів зі "СН".

Діалог віце-спікера Руслана Стефанчука і Олексія Гончаренка









Листування Олександра Фельдмана з ОПЗЖ з колегою зі "СН" Іриною Венедиктовою





Позафракційний Вадим Новинський і Сергій Власенко з "Батьківщини"