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17.10.19 19:59

"Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР" і обійми Суркіса з Кожем'якіним, - день роботи депутатів 17 жовтня. ФОТОрепортаж

17 жовтня ВР розглянула удосконалення роботи ДБР, створила комісію з деокупації і в другому читанні проголосувала закон про викривання корупції.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 01

Привітання Григорія Суркіса з ОПЗЖ. Поруч Михайло Папієв

Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 02

Суркіс з колегою

Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 03

Вітання Суркіса 

Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 04

Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 05

Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 06

Діалог та обійми Андрія Кожем'якіна з "Батьківщини" і Григорія Суркіса з ОПЗЖ


Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 07

Найстаріший депутат ВР - Юлій Іоффе

Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 08

Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 09

Фракція "Європейської солідарності" 

Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 10

Депутати спілкуються зі спікером Разумковим

Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 11

Андрій Осадчук з "Голосу"


Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 12

Нарада депутатів зі "СН".

Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 13

Діалог віце-спікера Руслана Стефанчука і Олексія Гончаренка

Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 14

Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 15
Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 16

Листування Олександра Фельдмана з ОПЗЖ з колегою зі "СН" Іриною Венедиктовою

Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 17
Зневірені люди приїхали шукати справедливості під ВР і обійми Суркіса з Кожемякіним, - день роботи депутатів 17 жовтня 18

Позафракційний Вадим Новинський і Сергій Власенко з "Батьківщини"

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