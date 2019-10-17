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17.10.19 22:29

27-річного чоловіка розстріляли в автомобілі на набережній Дніпра. ФОТОрепортаж

Невідомий обстріляв автомобіль "Мерседес", за кермом якого був чоловік 1992 року народження. Водій загинув на місці. Поліція доставила до відділку чотирьох осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції м. Дніпро.

"Сьогодні, 17 жовтня, близько 18:00 на вул. Набережна Заводська м. Дніпро невідомий обстріляв автомобіль "Мерседес", за кермом якого був чоловік 1992 року народження. Від вогнепального поранення він загинув на місці", - сказано в повідомленні.

Поліцейські перевіряють 4 осіб на причетність до скоєння вбивства. Їх усіх забрали до відділку і проводять першочергові слідчі дії. Підозру нікому з них поки не пред'явили.

"За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", - додали в поліції.

На місці події працюють керівники структурних і територіальних підрозділів ГУНП в Дніпропетровській області, а також слідчо-оперативна група поліції.

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27-річного чоловіка розстріляли в автомобілі на набережній Дніпра 02
27-річного чоловіка розстріляли в автомобілі на набережній Дніпра 03
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27-річного чоловіка розстріляли в автомобілі на набережній Дніпра 05

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