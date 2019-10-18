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18.10.19 10:31

Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань під час слідчих дій вилучили в організаторів контрабанди брендового одягу продукції на більш ніж 100 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"На складських приміщеннях у Києві виявлено новий брендовий одяг без відповідних товаросупровідних документів, загальною вартістю майже 100 мільйонів гривень. Наразі слідчими вирішується питання про арешт товару в судовому порядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 жовтня співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно з працівниками спецпідрозділу БКОЗ УСБ України в Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області ліквідували канал незаконного ввезення в Україну брендового одягу та товарів широкого асортименту.

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Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ 01
Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ 02
Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ 03
Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ 04
Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ 05
Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ 06
Контрабанду брендового одягу на суму понад 100 млн грн виявлено в Києві, - СБУ 07

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