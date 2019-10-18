Загиблого на Донбасі морпіха Степана Криля поховають 19 жовтня на Луганщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Степан Криль, 1992 року народження, старший матрос, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 16 жовтня близько 21:00 у зоні проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Степан Криль народився 14.12.1992 року в Байдівці. Був сиротою, виховувався в інтернаті. У війську перебував з 2015 року, мав невдовзі одружитись. У нього залишилися тітка та син.

Після панахиди тіло Героя буде перевезено до Старобільська, де о 12:00 на центральній площі міста відбудеться прощання. Поховають Степана Криля на військовому кладовищі міського цвинтаря, що розташоване у селі Чмирівка.

Орієнтовний час початку поховання – 12:30.

19 жовтня 2019 року в Старобільському районі оголошено днем трауру.

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