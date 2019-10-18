Пашинський про рішення суду: "Це крах усієї судової системи". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це крах усієї судової системи. Це не моя проблема, це нам сьогодні оголосили, що у нас немає судової системи, що у нас не існує суду ... Це означає, що ми з вами повернулися в страшні часи режиму Януковича, це означає лише одне - я боротимуся за своє чесне ім'я", - сказав він.
Також він зазначив, що сподівався що рішення буде іменем України, а це рішення не іменем України: "Це іменем беззаконня, іменем кощунства..."
"Мені дуже боляче, сумно і за себе, і за своїх близьких, але ще мені боляче і сумно за нашу державу. Вчора ви всі бачили позицію прокуратури - це смішно і жалюгідно. Я знаю, що з понеділка мені десятками висуватимуть нові підозри. Мене намагатимуться зламати, вам розповідатимуть всяку брехню. Я звертаюся до всіх людей - я не зламаюся, я не буду ховатися від слідства, я не буду ховатися від відповідальності. І я знаю, завжди правда перемагає. Я дуже сподіваюся на підтримку всіх вас і вірю в те, що ми перемогли в 14-му році, ми зупинили російську агресію. Я абсолютно переконаний, що ми переможемо і це свавілля, що ми створимо правову державу.
Ви знаєте, мені навіть шкода цих суддів ... Я впевнений, що мине час і ми дізнаємося прізвища замовників, ми дізнаємося кримінальних виконавців цього всього ... Так було, і так, на жаль є", - сказав він.
"Я не жертва, я - символ усього цього безправ'я, я символ цього беззаконня. Я боротимуся", - додав Пашинський.
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.
7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.
На сьогоднішньому засіданні судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.