День Кабміну, перше читання бюджету і підписана Іоффе книга Корявченкову, - день роботи ВР 18 жовтня. ФОТОрепортаж

Парламентський день від кореспондента Цензор.НЕТ.





День роботи ВР почався з години уряду

Прем'єр Гончарук у президії ВР

Виступ міністра оборони Загороднюка

Депутати багато спілкувалися з міністрами перед голосуванням за бюджет у першому читанні

Модники в залі ВР





Суперечка між Юрієм Камельчуком і Ігорем Гузем з приводу виплат шахтарям. Їх мирить Михайло Волинець







Андрій Герус демонструє Андрію Кіту цікаву статтю

Андрій Кожем'якін та Юрій Бойко









Яна Зінкевич

Спілкування Святослава Вакарчука і Давида Арахамії

Юрій Корявченков









Юлій Іоффе підписує книгу Корявченкову





Іван Крулько сміється

Керівництво ВР





Сергій Рахманін і Богдан Яременко