Зеленський на зустрічі з діячами культури попросив допомогти з ментальним об'єднанням українців. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У зустрічі в Офісі президента взяли участь діячі театрального та художнього мистецтва, представники спорту, книговидання, кіно та шоу-бізнесу, а також народні депутати, котрі працюють у профільних комітетах Верховної Ради, та міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський.

Президент зазначив, що підтримка української культури є складовою інформаційної політики, спрямованої на ментальне єднання й повернення українців, які нині проживають на тимчасово окупованих територіях.

"Найголовніше – одна велика ідея: не за допомогою зброї, а шляхом дипломатії перемогти у цій війні. І саме тут, у цій битві, у дипломатії, і є велике завдання всіх діячів культури", – підкреслив Зеленський, зауваживши, що представникам культури люди вірять більше, ніж політикам.

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Президент зауважив, що робитиме все для досягнення цієї мети та встановлення миру в Україні. "Ми живемо в Україні і робитимемо все для того, щоб повернути території, повернути людей, перш за все ментально", – зазначив Президент.

Глава держави зауважив, що також потрібно формувати проукраїнську ментальність у тих, хто живе на підконтрольних Україні територіях.

"Є різні люди в Україні, і наша місія – щоб ми жили в одному просторі, незалежно від мови, національності, релігії", – сказав Зеленський.







"І це можливо зробити тільки з вами, тому що культура, наука, спорт – це завжди дуже великі перемоги, які люди відчувають незалежно від того, де живуть, – навіть ті люди, котрі з якихось причин не змогли виїхати з окупованих територій", – додав він.

Як приклад Президент навів спортивні перемоги, які викликають гордість та єднають усіх українців.

Зеленський також висловився за те, щоб вітчизняна культура, зокрема кіновиробництво, була спрямована на формування іміджу України як демократичної, вільної, позитивної країни. "Це має бути і в піснях, і в театрі, і в кіно, й у спорті. Цей настрій у цілому ми хочемо передати", – сказав він.







Президент нагадав про підготовку проектів-"магнітів" у різних регіонах України. "Частина з них буде представлена на інвестиційному форумі в Маріуполі, який ми проведемо в кінці жовтня. У кожному місті, області ми будуємо якийсь "магніт" для туризму, фанів спорту, бізнесу. ІТ-кластери, великі сучасні музеї – багато цікавих проектів по всій країні", – зауважив Зеленський.

"У нас багато людей прийшло з бізнесу, і ми побачили те, що велика кількість коштів витрачається неефективно. І наше завдання зараз – підвищити ефективність, збільшуючи кількість культурних послуг. Це те, що ми будемо робити", – сказав міністр культури, молоді і спорту Бородянський. Він також розповів, що міністерство планує використовувати для популяризації України та спорту Олімпіаду 2020 року.

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Крім того, під час зустрічі обговорювалися питання авторського права, фінансування кіновиробництва, розвитку музеїв, бібліотек, мистецтва, спорту та книговидання.