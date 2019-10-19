21 кг марихуани на суму понад 1 млн грн вилучили у чоловіка на Донеччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що мешканець села Орловське Волноваського району зберігає вдома наркотичні засоби.

Під час обшуку на подвір’ї будинку 40-річного чоловіка було виявлено 84 запечатані поліетиленові пакети з марихуаною.

Загальна вага готового до вживання канабісу – 21 кг. Вартість наркотику за цінами "чорного ринку" сягає понад один мільйон гривень.

Крім того, у господарській будівлі співробітники поліції вилучили 50 висушених кущів конопель.

Виявлену речовину та нарковмісні рослини спрямовано на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах).

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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