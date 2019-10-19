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19.10.19 14:46

Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин". ФОТОрепортаж

В Лугинському районі Житомирської області вчителі однієї зі шкіл перекрили рух на міжнародній трасі "Київ-Ковель-Ягодин". Вони вимагають від місцевої влади виплатити їм заборгованість із зарплати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє начальник районного сільгоспуправління Степан Василюк.

"Доведені до відчаю чотиримісячною невиплатою зарплати вчителі шкіл Лугинського територіальної громади 19 жовтня на дві години перекрили рух на автомагістралі Київ – Ковель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проблеми з виплатою зарплати лугинські вчителі почали відчувати ще з лютого  цього року. Вже тоді вчителі перекривали центральну вулицю містечка Лугини, писали листи в усі можливі інстанції, і питання якось в ручному режимі вирішувалось. Але з другого півріччя року виплата зарплати припинилась зовсім.

"На початку навчального року, третього вересня делегація від учителів громади була на прийомі в голови Житомирської облдержадміністрації Віталія Бунечка, який пообіцяв вирішити питання відповідної бюджетної субвенції і погашення боргів з виплати зарплати до Дня вчителя - до шостого жовтня. Минуло шосте, минуло й шістнадцяте, але жодних зрушень з виплатою зарплати вчителям так і не сталось", - йдеться в повідомленні.

Перекриття руху відбувалось достатньо цивілізовано, через кожні 10 хвилин перекривальники розступались і давали змогу проїхати близько сотні автомашин, які накопичувались за цей час. Практично жодного невдоволення від водіїв, жодного сигналу під час затримки руху.

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Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин 01
Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин 02
Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин 03
Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин 04
Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин 05
Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин 06

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