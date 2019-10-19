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19.10.19 15:05

Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру в Донецькій області. Цього тижня вони значно збільшили кількість і інтенсивність обстрілів наших позицій на Приазов'ї. При цьому противник застосовує не тільки стрілецьке озброєння, а й заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 і 120 мм і ствольну артилерію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 01

Як розповідають військовослужбовці, які тримають оборону в районі Водяного неподалік Маріуполя, важке озброєння ворог застосовує переважно вночі, коли не працюють патрулі СММ ОБСЄ. У світлий час доби противник здійснює турбуючі обстріли, намагаючись викликати вогонь, щоб звинуватити українських військових в порушенні режиму тиші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на Донбасі зафіксовано 4 ворожих обстріли, в районі Золотого найманці били з мінометів, втрат немає, - Міноборони

Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 02
Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники знешкодили за тиждень 689 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - штаб ОС

Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 04
Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 05

При цьому окупанти не надто стурбовані точністю своїх артилеристів. Міни та снаряди часто прилітають і на територію цивільних об'єктів, значно віддалених від позицій наших військ. Останній обстріл Водяного стався вчора ввечері.

Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники знешкодили за тиждень 689 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - штаб ОС

Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 07
Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 08

"У Водяному не залишилося жодної неушкодженого будівлі. Всі зруйновані і пошкоджені. Крім матеріальних збитків, ворожі обстріли ставновлять безпосередню загрозу життю і здоров'ю місцевих жителів", - розповів морський піхотинець Юрій.

Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 09
Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії 10

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