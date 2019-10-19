Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Як розповідають військовослужбовці, які тримають оборону в районі Водяного неподалік Маріуполя, важке озброєння ворог застосовує переважно вночі, коли не працюють патрулі СММ ОБСЄ. У світлий час доби противник здійснює турбуючі обстріли, намагаючись викликати вогонь, щоб звинуватити українських військових в порушенні режиму тиші.
При цьому окупанти не надто стурбовані точністю своїх артилеристів. Міни та снаряди часто прилітають і на територію цивільних об'єктів, значно віддалених від позицій наших військ. Останній обстріл Водяного стався вчора ввечері.
"У Водяному не залишилося жодної неушкодженого будівлі. Всі зруйновані і пошкоджені. Крім матеріальних збитків, ворожі обстріли ставновлять безпосередню загрозу життю і здоров'ю місцевих жителів", - розповів морський піхотинець Юрій.