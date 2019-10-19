Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну Івану Носачу відкрили в Черкаській області. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на сайті Шполянської міської об'єднаної територіальної громади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Аби вшанувати пам’ять загиблого воїна, біля його рідної школи зібралися дружина, син, друзі, ветерани ООС/АТО, односельці, вчителі, волонтери, а також керівництво громади - мер Сергій Кравченко та староста села Скотареве Андрій Запісецький.

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"У нашому селі всі можуть розповісти, якою працьовитою, веселою, доброю людиною та гарним майстром був Іван Петрович. Він завжди буде прикладом для всіх нас. Меморіальна дошка нагадуватиме наступним поколінням про героїчний вчинок земляка, а пам’ять про героя завжди житиме у серцях людей", - сказав староста Скотаревого.

Відкрив меморіальну дошку рідний брат загиблого Івана Носача - Олександр Носач. Освячення провів священнослужитель Православної церкви України, ієрей (капелан) Ігор Лозіцький", - йдеться, зокрема, в повідомленні.

Іван Петрович Носач народився 5 липня 1974 року в селі Скотареве. Навчався в місцевому НВК, проходив службу за мобілізацією, згодом підписав контракт.

Служив молодшим сержантом, командиром 2-го відділення 9-го окремого мотопіхотного батальйону "Вінниця" 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув 27 липня 2017 року біля 8:00 під час обстрілу поблизу села Водяне Волноваського району Донецької області.

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Похований у рідному селі. У нього залишилися брат, дружина і двоє дітей.

Указом Президента України №363/2017 від 14 листопада 2017 року "за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку" нагороджено орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).









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