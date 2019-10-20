Епіфанію в США вручили премію за захист прав людини. ФОТОрепортаж

Про це митрополит повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"З почуттям щирої вдячності прийняв сьогодні в Нью-Йорку Athenagoras Human Rights Award. Прийняв її не як нагороду для мене особисто, а як відзнаку успіху праці тисяч і навіть мільйонів українських православних вірних на Батьківщині та в діаспорі", - йдеться в повідомленні.

За словами митрополита, прийняти нагороду імені видатного церковного і громадського діяча ХХ століття Патріарха Афінагора є для нього "великою честю".

"Це не лише честь, але і спонукання, і обов’язок – служити Богу, Церкві та дорученій мені пастві всіма моїми силами, як служив Патріарх Афінагор. Перед нашою Церквою та переді мною як Предстоятелем теж постало і будуть ще поставати багато викликів, але приклад Патріарха Афінагора відтепер особливо буде надихати мене", - підкреслив глава ПЦУ.

"Вірю, що настане день, коли всі без виключення Помісні Церкви послідують канонічному рішенню Вселенського Патріархату і визнають нашу Помісну Православну Церкву України рівноправною Церквою-Сестрою. Вірю, що у Константинополі – Новому Римі – відбудеться Всеправославний Собор, як його задумував і для якого багато попрацював Патріарх Афінагор. Вірю, що започаткована Святим і Великим Собором Православної Церкви на Криті справа буде продовжена і такі Собори стануть невід’ємною частиною церковного життя".

Нагадаємо, 18 жовтня митрополит Епіфаній з делегацією ПЦУ прибув до США.











