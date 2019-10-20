33-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими на Київщині, тілесних ушкоджень у нього не виявлено, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

На спецлінію "102" вчора вранці надійшло повідомлення про сімейну бійку. Ініціатор конфлікту потрощив у будинку меблі, вчинив сварку, наніс удар ножем брату дружини, а потім втік на автомобілі.

В області ввели план-перехоплення й розшукали нападника. Водій почав чинити опір поліції та кидався на працівників із ножем. Правоохоронцям вдалося знешкодити і затримати молодика.

Поступово, затриманому ставало зле, тоді поліцейські викликали швидку та надавали невідкладну медичну допомогу. Лікарі швидкої, які пізніше приїхали на виклик, не змогли врятувати чоловіка - затриманий помер.

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Про подію будо повідомлено прокуратуру та ДБР. Судово-медичний експерт, в присутності працівників Державного бюро розслідувань, наявних тілесних ушкоджень, які могли б спричинити смерть, не виявив. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та за частиною 1 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінально кодексу України. Триває досудове розслідування.



