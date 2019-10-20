Стелу пам'яті загиблих відкрили біля Будинку ветеранів у Черкасах, - міськрада. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міськради Черкас, у відкритті стели взяли участь міський голова Анатолій Бондаренко, голова ОДА Ігор Шевченко, митрополит Черкаський і Чигиринський Православної церкви України, голова Синодального управління військового духовенства владика Іоанн, батьки загиблих, ветеранська громадськість, жителі мікрорайону, учнівська молодь.
"Кожен із них - чийсь син, чоловік, батько. Вже ніколи вони не повернуться додому. Низький уклін тим батькам, дружинам і дітям, які віддали за Україну найдорожче - своїх рідних і близьких. Обов'язок живих - здобути і укріпити перемогу, щоб всі втрати, яких ми зазнали заради неї, були немарними. Черкаси - місто героїв. Багато наших земляків зараз ризикують своїми життями, захищаючи Україну, і, на жаль, за п'ять років війни багато з них загинули за рідну землю. Наш обов'язок - належним чином вшанувати пам'ять полеглих і підтримати тих, хто повернувся з війни додому", - звернувся до присутніх черкаський міський голова Анатолій Бондаренко.
Також він зазначив, що міська влада робить все для того, щоб належним чином вшанувати своїх героїв. Рішенням міської ради всім загиблим присвоєно звання "Почесний громадянин міста Черкаси" і відзнаку "За заслуги перед містом Черкаси".
Уточнюється, що меморіал створено коштом небайдужих громадян, ідея і виконання належать ветеранам АТО і їхнім побратимам.