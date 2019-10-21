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21.10.19 07:49

Зеленський прибув до Японії з робочим візитом. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії з робочим візитом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП у Twitter.

Програмою візиту передбачено участь Зеленського в церемонії інтронізації імператора Нарухіто, зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської Асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Зеленський прибув до Японії з робочим візитом 01

Заплановано також низку двосторонніх зустрічей Президента України з лідерами зарубіжних країн.

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Зеленський прибув до Японії з робочим візитом 02
Фото: ОП/Twitter

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