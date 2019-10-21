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21.10.19 08:04

На території чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа, - ДСНС. ФОТОрепортаж

20 жовтня о 18:53 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання будівлі на проспекті Небесної Сотні, 10/10 на території чоловічого монастиря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Після прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів о 19:00 було встановлено, що сталося загорання відкритим полум'ям одноповерхової дерев'яної будівлі барачного типу на площі орієнтовно 500 кв. м.

На території чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа, - ДСНС 01

Повідомляється, що на місці пожежі було створено штаб пожежогасіння, створено 2 оперативні дільниці та залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 41 рятувальника особового складу.

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На території чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа, - ДСНС 02

"О 19:44 пожежу локалізованона площі 500 м2 та о 20:07 пожежу ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

На території чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа, - ДСНС 03
Фото: пресслужба ДСНС

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