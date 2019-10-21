На території чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Після прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів о 19:00 було встановлено, що сталося загорання відкритим полум'ям одноповерхової дерев'яної будівлі барачного типу на площі орієнтовно 500 кв. м.

Повідомляється, що на місці пожежі було створено штаб пожежогасіння, створено 2 оперативні дільниці та залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 41 рятувальника особового складу.

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"О 19:44 пожежу локалізованона площі 500 м2 та о 20:07 пожежу ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Фото: пресслужба ДСНС