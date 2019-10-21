Два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули зі США до Одеси, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Дуже радію, що нарешті до нашого флоту надійшло довгоочікуване та якісне поповнення. Два патрульні катери класу Island у рамках американської військової допомоги вже скоро стануть до лав українських військово-морських сил для охорони державних кордонів. Приємно бачити успішне завершення наших амбітних домовленостей з американськими союзниками", - йдеться в повідомленні.

Порошенко висловив сподівання, що нова влада розвиватиме значні успіхи у залученні іноземної військової підтримки для зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, у вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.

У березні 2019 року головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два патрульні катери класу Island для українських ВМС транспортують зі США до Одеси на борту балкера









