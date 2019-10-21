Ексспівробітник СБУ Карелін, який перейшов на бік РФ, допомагає ФСБ схиляти жителів Криму до збору інформації про проукраїнських активістів, - контррозвідка. ФОТО

Пропозиції насамперед надходять працівникам сфери надання інтернет-послуг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Від них вимагають на конфіденційній основі незаконно збирати персональні дані, повідомляти про зміст контенту в соціальних мережах та іншу приватну інформацію користувачів. Дані потім використовуються російськими спецслужбами для переслідування нелояльних до окупаційної влади та політики РФ місцевих жителів.

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При цьому форми і методи діяльності ФСБ РФ стосовно мешканців півострова ідентичні тим, які застосовуються до наших співвітчизників під час відвідування ними тимчасово окупованих територій України та РФ. Це шантаж, погрози, залякування, фізичний і психологічний тиск, штучне створення компрометуючих ситуацій.

Контррозвідка також встановила, що у цій протиправній діяльності активно задіяний представник ФСБ РФ - колишній офіцер Головного Управління Служби безпеки України в АР Крим Карелін Дмитро Володимирович, який у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік ворога.





Служба безпеки України попереджає, що перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Від кримінальної відповідальності звільняється особа, яка була завербована ворожими спецслужбами, але, отримавши завдання, відмовилася від його виконання та повідомила про це в правоохоронні органи.