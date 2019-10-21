За три тижні українці здали майже 4,5 тис. одиниць зброї, найбільше - жителі Харківської, Одеської та Полтавської областей, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, найбільше серед зданого - мисливської гладкоствольної зброї (2787 одиниць) і нарізної зброї армійських зразків (656), а також холодної зброї (460 одиниць).

Найбільше вогнепальних "одиниць" здали жителі Харківської (153), Одеської (120) та Полтавської (80) областей.

Крім того, в поліцію здано 214,2 тисячі боєприпасів. З них майже 171 тисяча - це патрони до нарізної мисливської зброї, ще 33,9 тисячі патронів - до нарізної зброї армійських зразків.

Також громадяни здали в поліцейські підрозділи 288 гранат, 432 снаряди, 85 мін та 12 вибухових пристроїв.

У результаті проведення місячника від кримінальної відповідальності звільнено 515 громадян.

Національна поліція нагадує: громадяни, які добровільно здали в органи поліції мисливську зброю, яке перебувала в незаконному обороті, за наявності відповідних підстав мають право зареєструвати її на своє ім'я.

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