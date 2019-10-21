Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
21.10.19 19:41

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та "Кварталу 95"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас запевнили, що це такий стьоб", - керівник хору ім. Верьовки Корінець про участь у номері "Кварталу 95" про Гонтареву (оновлено)

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 02

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Історія з Кварталом і хором - дно", - Вакарчук

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95". АУДIО

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Браво!" - Коломойський оцінив номер "Кварталу-95" про підпал будинку Гонтаревої

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 07

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" щодо критики за номер про будинок Гонтаревої: "Ми будемо з гордістю займатися своєю справою"

Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та Кварталу 95 09

Більше фотошопів дивіться тут

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100