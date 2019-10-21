Культуру на хліб не намажеш! ФОТОжабери про виступ хору імені Верьовки та "Кварталу 95"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас запевнили, що це такий стьоб", - керівник хору ім. Верьовки Корінець про участь у номері "Кварталу 95" про Гонтареву (оновлено)
Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Історія з Кварталом і хором - дно", - Вакарчук
Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95". АУДIО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник міністра культури Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору Верьовки
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Браво!" - Коломойський оцінив номер "Кварталу-95" про підпал будинку Гонтаревої
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" щодо критики за номер про будинок Гонтаревої: "Ми будемо з гордістю займатися своєю справою"
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