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22.10.19 07:52

Невідомі після ДТП у Княжичах відкрили стрілянину по легковику, пораненого водія госпіталізовано, - поліція. ФОТО

У селі Княжичі Броварського району невідомі особи здійснили постріли у водія легковика, після чого "стрільці" зникли в невідомому напрямку на іншому транспортному засобі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними поліції, передувала цьому інциденту дорожньо-транспортна пригода.

"Автомобіль, що рухався назустріч, скоїв зіткнення з легковиком потерпілого і невідомі відкрили вогонь. Наразі поранений водій перебуває в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Невідомі після ДТП у Княжичах відкрили стрілянину по легковику, пораненого водія госпіталізовано, - поліція 01

З метою затримання озброєних зловмисників на території Київщини введено поліцейську спецоперацію "Сирена".

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Правоохоронці звертаються до громадян з розумінням поставитися до зупинки та перевірки транспортних засобів.

Невідомі після ДТП у Княжичах відкрили стрілянину по легковику, пораненого водія госпіталізовано, - поліція 02

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