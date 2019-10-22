Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
22.10.19 09:39

Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом. ФОТОрепортаж

21 жовтня в Києві начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак зустрівся з Головнокомандувачем Збройних Сил Литовської Республіки генерал-майором Вальдемарасом Рупшисом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Розпочався візит із церемонії офіційної зустрічі, після чого генерал-лейтенант Руслан Хомчак разом зі своїм литовським колегою відвідали Залу Пам’яті, де вшанували загиблих українських військовослужбовців.

Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом 01

Далі у ході офіційних переговорів було обговорено актуальні питання продовження військового діалогу, обміну досвідом щодо реформування й розвитку збройних сил та визначено перспективні напрями військового співробітництва двох країн.

Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом 02

"Ми цінуємо ту допомогу, яку ви надаєте нашій країні: тренувальні місії та інструктори, допомога в лікуванні наших поранених", - зазначив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Також читайте: Для Естонії важливим є посилення оборонних спроможностей України, - глава Міноборони Луйк

Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом 03

На завершення зустрічі генерал-майор Вальдемарас Рупшис зробив запис у книзі почесних гостей.

Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом 04

Планується, що в ході візиту до України литовські колеги відвідають видові навчальні центри, де ознайомляться з навчально-матеріальною базою та процесом підготовки українських військовослужбовців, у тому числі й за участю іноземних інструкторів.

Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом 05
Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом 06
Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом 07
Фото: пресслужба Міноборони

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100