Делегація ЗС Литви прибула в Україну з офіційним візитом. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Розпочався візит із церемонії офіційної зустрічі, після чого генерал-лейтенант Руслан Хомчак разом зі своїм литовським колегою відвідали Залу Пам’яті, де вшанували загиблих українських військовослужбовців.

Далі у ході офіційних переговорів було обговорено актуальні питання продовження військового діалогу, обміну досвідом щодо реформування й розвитку збройних сил та визначено перспективні напрями військового співробітництва двох країн.

"Ми цінуємо ту допомогу, яку ви надаєте нашій країні: тренувальні місії та інструктори, допомога в лікуванні наших поранених", - зазначив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

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На завершення зустрічі генерал-майор Вальдемарас Рупшис зробив запис у книзі почесних гостей.

Планується, що в ході візиту до України литовські колеги відвідають видові навчальні центри, де ознайомляться з навчально-матеріальною базою та процесом підготовки українських військовослужбовців, у тому числі й за участю іноземних інструкторів.







Фото: пресслужба Міноборони