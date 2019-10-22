Помер ветеран АТО, снайпер батальйону "Донбас" Дмитро Фесенко. ФОТОрепортаж

"Сьогодні помер Дмитро Фесенко ... Раптово. Тромб. Це сталося на тренуванні. У неділю, 27-го, він мав брати участь у Марафоні морської піхоти США. Дмитро - справжній герой російсько-української війни, доброволець батальйону "Донбас" Національної гвардії Україна (в НГУ служить і його дружина), після поранення він став одним з "локомотивів" розвитку українського "спорту ветеранів". До того ж йому довелося боротися і з важким онкологічним захворюванням ... Вічна Пам'ять!" - повідомив Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

Дмитро Фесенко пішов добровольцем на війну і протягом 3 років брав участь у бойових діях по всій лінії фронту. У 2015 році був поранений унаслідок підриву на розтяжці. Пізніше у нього діагностували мієлому (рак кісткового мозку).

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Друзі та побратими Дмитра Фесенка оплакують смерть свого друга. На його сторінці у фейсбуці безліч повідомлень, у яких люди згадують, яким був Дмитро, і сумують через його раптову смерть.

"Вчора звістка про Діму просто збила мене з ніг, бо такі прекрасні люди мають довго жити,а не вмирати в 36. Вночі він прийшов до мене уві сні. Мабуть попрощатися... чи то сказати "до побачення"... Він завжди з усіма вітався і всіх був радий бачити, попри всі труднощі його життя,про які я, наприклад,навіть не здогадувалася... А потім , там, в моєму сні, легко так побіг гірською стежиною кудись високо в гори... Яскравих марафонських стежин тобі, Дмитре Фесенко, ТАМ! Тобі вже не болить... і хоча б ця думка трішки тішить всіх, в чиїй душі тут,на землі,ти залишив світлу про себе пам'ять! І так, ти таки переміг той клятий рак,бо йому не вдалося зламати тебе!" - пише Віта Ченкова.

"Х...вий день. дуже. Дмитро Фесенко, пройшов вогонь і воду і все, що можна. Такими людьми має пишається країна ... Не вкладається в голові. Шок. R.I.P.", - пише Тимофій Голбан.

"Сьогодні не стало Дмитра Фесенка. Ми познайомилися з Дімою наприкінці осені 2016 року у зйомках нашого благодійного проєкту #Янголи_серед_нас. Тут він такий красивий. Дімка - веселий, ніколи не сумував і іншим не дозволяв. Ось і другий ангел з проєкту відправився на небо. Першою пішла Аміна Окуєва. Спіть спокійно. Завжди живі в наших серцях", - написала Олена Очеретяна.

"Сьогодні не стало Діми Фесенко. Він був в нашій першій команді поранених на марафоні Морської піхоти США у 2016 році, а також в першій команді на марш-кидку Cateran Yomp у Шотландії у 2018 році. Через три дні Діма мав вилетіти з нами до Вашингтону і бігти поряд із ампутованим ветераном АТО 10 км на черговому марафоні Морської піхоти США. Пройшовши через війну, маючи чисельні поранення і хворобу Діма жив на повну, кожен день, кожну хвилину. Він постійно весело посміхався в обличчя смерті і заохочував інших до активного життя. Слава ГЕРОЮ!" - написав Володимир Гаврилов.

















