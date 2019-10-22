Зеленський обговорив із президентом Бразилії товарообіг між країнами і запропонував перезапустити спільний космічний проєкт. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Сторони наголосили, що прагнуть розширення товарообігу між країнами.

"Бразилія – наш головний торговельний партнер у Латинській Америці. Вітаю розширення присутності бразильських компаній в Україні та українських – у Бразилії", – зазначив Володимир Зеленський.



Фото: Офіс Президента

Президент України запропонував відновити урядову комісію, щоб узгодити всі позиції в цьому напрямі.

"У нас відбудеться велика приватизація, ми зараз презентуємо чимало проєктів, які показують, що в Україну вкладати вигідно. Я вірю, що ми справді маємо побудувати потужні відносини між Україною та Бразилією", – наголосив Глава Української держави.

Під час зустрічі також обговорили перспективи співпраці у космічній галузі. Українська сторона запропонувала перезапустити спільний космічний проєкт з використанням космодрому "Алкантара".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українсько-американська ракета Alpha успішно пройшла випробування в США. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того, Володимир Зеленський подякував за підтримку Бразилією територіальної цілісності та суверенітету України.

Жаїр Болсонару запросив Володимира Зеленського до Бразилії та погодився на його запрошення завітати до України вже наступного року.