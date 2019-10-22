Сивохо і комітет Ради проводять 5-денне виїзне засідання в "сірій зоні" на Донбасі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Голова Комітету народний депутат України Дмитро Лубінець заявив: "Уперше в історії українського парламенту виїзне засідання триватиме аж 5 днів. Весь цей час Комітет працюватиме в Донецькій та Луганській областях. Ми відійдемо від традиційного офіціозу, коли виїзне засідання обмежувалось візитом до військово-цивільних адміністрацій. Натомість побуваємо в пунктах пропуску, оглянемо зруйновані внаслідок війни міста та села, об’єкти соціальної інфраструктури та підприємства, поспілкуємось з людьми, які живуть у "сірій" зоні".

За його словами, такий формат засідання дозволить членам Комітету на власні очі побачити усі аспекти життя людей.

"Усі члени Комітету на власні очі побачать умови життя наших громадян, почують про їхні проблеми з перших вуст. Сподіваюсь, це допоможе нам ухвалювати правильні та ефективні рішення, а головне – допоможе сформувати системну та дієву державну політику щодо цього регіону", - зазначив Лубінець.

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Також на виїзному засіданні присутній і новопризначений радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо.

Про це він повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Перший день виїзного Комітету ВР України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Багато зустрічей і важливих питань на сьогодні! Весь день у дорозі. Спілкування - слово дня! З військовими, з депутатами, з місцевою владою. А головне - з людьми, які їдуть туди і звідти. Усі чекають повернення нормального життя і розвитку регіону. Далі огляд зруйнованих і реконструйованих будівель у Красногорівці, Мар'їнського району!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня Сивохо повідомив, що його призначили радником секретаря СНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

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