Столичний мурал "Красуня і птах" знищили через простір для реклами під виглядом утеплення фасаду, - нардеп Лерос. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, схема з обходу правила заборони на установку рекламних площин поверх муралів була реалізована за бюджетні гроші.

"Начальник Управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов і компанія "Світ Аутдор Медіа" - це одне ціле, кліщ, який впився в рекламні потоки Києва. Ці братки винайшли цинічний спосіб обходити правило заборони на установку своїх рекламних площин поверх муралів. Для початку, вони зафарбували мурал на Харківському шосе, 2а, ніби його там ніколи й не було, і це раз. Два, вони підкупили мешканців, утепливши фасад за бюджетні гроші за програмою 70 на 30. За бюджет, Карл. Так можна робити, коли влада і бізнес - одна особа", - повідомив Лерос.

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При цьому нардеп зазначив, що за бюджетні кошти утеплили не холодну стіну з боку Дніпра, а сторону, необхідну під рекламу.

"Після цього начальник управління Смирнов віддає наказ про встановлення пріоритету на рекламу для "Світ Аутдор Медіа". Знову збіг? Який вже тут збіг, якщо твій подільник зі "Світ Аутдор Медіа" з тобою святкує день народження", - пише депутат, опублікувавши фотографію зі святкування, де за загальним столом сидять чиновник КМДА Смирнов і представник рекламної компанії.

"Це лише один епізод з великого сплетіння корупційних схем на ринку реклами столиці. Справа взагалі не в муралі, це історія про союз чиновника і рекламної мафії, які в гонитві за наживою перетворюють місто на рекламний спам. Це історія про брехунів і аферистів, які дружно пробивають дно", - резюмує Лерос.





