Чоловік розносив людські черепи зі старовинних склепів по Миколаєву, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

21 жовтня в урні для сміття поблизу зупинки громадського транспорту на перехресті вул. Садової та пр. Центрального в Миколаєві перехожі знайшли череп.

За попередніми висновками експерта - це людський череп і він є давнім. Його правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, як того вимагає процедура у подібних випадках – за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".

"Вночі до поліції Заводського району звернулась жінка, яка повідомила, що на порозі біля дверей своєї квартири вона знайшла людський череп із запискою особистого характеру. Судячи з її змісту, заявниця зрозуміла, що такий подарунок їй залишив знайомий, з яким у неї раніше були стосунки", - сказано в повідомленні.

27-річного чоловіка розшукали оперативники Заводського відділу поліції неподалік церкви. Він зізнався, що приніс череп коханій, а той, що знайшли в урні, також справа його рук.

Потім він показав де взяв черепи. Виявилось, що чоловік дістав їх зі старовинного склепу на кладовищі по вул. Степовій. Там він і облаштував собі місце для ночівлі та тимчасово жив прямо у склепі. Коли прибули співробітники поліції, то побачили ще шість черепів, які громадянин розклав біля місця поховання.

Дії чоловіка кваліфікуються за ознаками ч. 1 ст. 297 ККУ "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

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