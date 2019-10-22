Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
22.10.19 23:19

Групи сталкерів, серед яких білоруси, литовці та українці, затримано в зоні відчуження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Співробітники Нацполіції затримали дві групи людей, які незаконно проникли на територію зони відчуження. Серед сталкерів були білоруси, литовці та українці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС, спільно з прикордонниками поблизу села Терехи були виявлені два сталкери-іноземці 27 років, громадяни Республіки Білорусь, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

"Інших любителів радіаційного відпочинку правоохоронці затримали біля відселеного міста Прип'ять, двох жителів Київської області 23 років і двох громадян Литви 24 років", - повідомляють у Нацполіції.

Проти даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено в Іванівський районний суд Київської області, для прийняття рішення.

Також у рамках операції "Мігрант" відділ поліції зони ЧАЕС ГУНП в Київській області направив подання в Державну міграційну службу щодо скорочення терміну перебування іноземців в Україні.

Дивіться також: Потік туристів у Чорнобильську зону зріс удвічі, - Держагентство з управління зоною відчуження. ФОТОрепортаж

Групи сталкерів, серед яких білоруси, литовці та українці, затримано в зоні відчуження, - Нацполіція 01
Групи сталкерів, серед яких білоруси, литовці та українці, затримано в зоні відчуження, - Нацполіція 02
Групи сталкерів, серед яких білоруси, литовці та українці, затримано в зоні відчуження, - Нацполіція 03
Групи сталкерів, серед яких білоруси, литовці та українці, затримано в зоні відчуження, - Нацполіція 04

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100