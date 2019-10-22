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22.10.19 18:20

Поліція розслідує трудову експлуатацію пацієнтів психоневрологічного інтернату на Хмельниччині. ФОТО

Правоохоронці підозрюють завідуючу господарством одного з психоневрологічних інтернатів Хмельницької області в трудовій експлуатації пацієнтів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції Хмельницької області.

Поліція розслідує трудову експлуатацію пацієнтів психоневрологічного інтернату на Хмельниччині 01

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що впродовж 2019 року завідуюча господарством одного з психоневрологічних інтернатів області регулярно надавала місцевому підприємцю, який є її сином, пацієнтів установи в кількості 5-10 осіб для примусового безоплатного виконання господарських робіт", - повідомляє поліція Хмельницької області.

Поліція розслідує трудову експлуатацію пацієнтів психоневрологічного інтернату на Хмельниччині 02

Під час одного з обшуків на території підприємства працівники поліції зафіксували факт перебування там 5 пацієнтів інтернату, які займалися пересівом зерна.

Поліція розслідує трудову експлуатацію пацієнтів психоневрологічного інтернату на Хмельниччині 03

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Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури проводить розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.149 (торгівля людьми) і ч.2 ст.364 (зловживання владою і службовим становищем) Кримінального кодексу України.

"Наразі досудове розслідування триває. Завідувачці і її синові поліцейські вже оголосили підозру. Також слідчі перевіряють інших посадових осіб інтернату щодо причетності до злочину", - сказано в повідомленні.

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