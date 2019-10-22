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22.10.19 17:44

"На коліна, руки в замок!" - поліція знешкодила банду, яка тероризувала фермерів на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТО

У місті Кам'янське Дніпропетровської області сьогодні під час спецоперації поліції із залученням співробітників "КОРД" затримано трьох учасників злочинної групи, які скоювали розбійні напади та вимагали гроші в аграріїв і підприємців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зазначається, що до складу злочинної групи входили раніше судимі чоловіки віком 25, 26 і 28 років.

"Документування групи почалося з вчинення ними у вересні 2019 року хуліганства із застосуванням зброї. Під час нападу вони завдали місцевому жителю вогнепальне поранення. Під час розслідування було встановлено, що чоловіки об'єдналися для вимагання коштів у фермерів і можуть бути причетні до низки резонансних злочинів" , - йдеться в повідомленні.

На коліна, руки в замок! - поліція знешкодила банду, яка тероризувала фермерів на Дніпропетровщині 01

На коліна, руки в замок! - поліція знешкодила банду, яка тероризувала фермерів на Дніпропетровщині 02

Сьогодні, 22 жовтня, за місцем їхнього проживання і в автомобілях були проведені обшуки, під час яких вилучено балаклави, рукавички і зброю, які використовувалися під час скоєння злочинів.

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Слідчі дії проводилися в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Ведеться слідство для встановлення всіх обставин причетності підозрюваних до інших злочинів на території Дніпропетровської області.

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