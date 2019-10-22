Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники і слідчі СБУ встановили, що менеджмент одного з вітчизняних приватних підприємств, яке спеціалізується на розробці зброї, налагодив схему протиправного ввезення з-за кордону складових частин бойової автоматичної зброї. Для безперешкодного розмитнення товару ділки ввозили його під видом зброї несмертельної дії.

Потім на потужностях підприємства ділки збирали і постачали зброю на вітчизняні ринки і за кордон під виглядом спортивної.

Під час проведення спецоперації правоохоронці вилучили на одному з митних постів Київської області партію комплектуючих для виготовлення понад 150 одиниць озброєння.

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Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів виробництва й офісу підприємства слідчі СБУ вилучили ще понад 30 пістолетів, пістолет-кулемет, гвинтівки, підствольні гранатомети і гранати. Також виявлено майже 3 тис. боєприпасів до стрілецької та іншої зброї військового призначення, а також фінансову документацію, що підтверджує підписання контрактів на постачання озброєння за кордон.

В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу тривають слідчі дії.