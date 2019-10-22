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22.10.19 23:33

Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України блокувала незаконне переправлення стрілецької зброї та запасних частин до неї на територію нашої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї 01

Оперативники і слідчі СБУ встановили, що менеджмент одного з вітчизняних приватних підприємств, яке спеціалізується на розробці зброї, налагодив схему протиправного ввезення з-за кордону складових частин бойової автоматичної зброї. Для безперешкодного розмитнення товару ділки ввозили його під видом зброї несмертельної дії.

Потім на потужностях підприємства ділки збирали і постачали зброю на вітчизняні ринки і за кордон під виглядом спортивної.

Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї 02

Під час проведення спецоперації правоохоронці вилучили на одному з митних постів Київської області партію комплектуючих для виготовлення понад 150 одиниць озброєння.

Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї 03

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Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї 04

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів виробництва й офісу підприємства слідчі СБУ вилучили ще понад 30 пістолетів, пістолет-кулемет, гвинтівки, підствольні гранатомети і гранати. Також виявлено майже 3 тис. боєприпасів до стрілецької та іншої зброї військового призначення, а також фінансову документацію, що підтверджує підписання контрактів на постачання озброєння за кордон.

Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї 05

Контррозвідка СБУ блокувала контрабанду складових частин бойової автоматичної зброї 06

В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу тривають слідчі дії.

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